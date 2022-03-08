Події

00:12 08.03.2022

Ворожі хакери поширюють шкідливий файл, що маскується під довідку про порядок дій під час артилерійських обстрілів

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Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила хвилю поширення шкідливого файлу, що маскується під довідку про порядок дій під час артилерійських обстрілів.

Як зазначено в повідомленні в телеграм-каналі Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації, зазначений файл поширюється через архів "довідка.zip (http://xn--80adfb4av3o.zip/)", який містить файл контекстної довідки "dovidka.chm".

"Згаданий CHM-файл містить зображення-приманку "image.jpg" (довідка про порядок дій під час артилерійських обстрілів) та файл "file.htm" зі шкідливим програмним кодом. Його запуск призводить до встановлення і запуску на комп'ютері шкідливої програми MicroBackdoor", - наголошують у Держспецзв'язку.

У разі виявлення такого файлу чи інших ознак компрометації за наданими індикаторами у відомстві просять ізолювати комп'ютери та повідомити CERT-UA з метою координації подальших заходів.

У Держспецзв'язку наголошують, що ворожі хакери не припиняють спроб атакувати українські інформаційні ресурси.

Джерело: https://t.me/dsszzi_official/2031

Теги: #хакери #файл #шкідливий
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