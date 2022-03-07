Цього тижня будуть серйозні новини, пов'язані із членством України в ЄС - глава МЗС

Цього тижня будуть серйозні новини, пов'язані із членством України в ЄС, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Деякі з тих країн, які були негативно налаштовані, тепер нас реально підтримують. Деякі все ще ні. Але чекайте. Цього тижня будуть серйозні новини, пов'язані з нашим членством у ЄС. Над цим працює президент і прем'єр, і віцепрем'єр, і я, і наші посли, всі працюють", - сказав Кулеба в прямому ефірі на Facebook у понеділок.

Кулеба зазначив, що поки що не говоритиме, які конкретно країни зараз займають скептичну позицію щодо вступу України до ЄС.

Міністр додав, що тиждень тому Україна була до вступу в ЄС приблизно так, як з Києва до Місяця.

"А тепер наш вступ в ЄС - це приблизно як з Києва до Вінниці", - зазначив міністр.

Джерело: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/1804777683052492/