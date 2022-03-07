Кулеба обговорив з Блінкеном посилення тиску на Росію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з державним секретарем США Ентоні Блінкеном обговорив подальші кроки щодо посилення тиску на РФ у зв'язку з агресією в Україні.

"Ще один дзвінок із держсекретарем Блінкеном. Ми інтенсивно координуємо важливі подальші кроки щодо посилення тиску на Росію. Доки Путін відмовляється припинити свою безглузду та варварську війну з Україною, тиск посилюватиметься. Вдячний США за підтримку України", - написав Кулеба у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1500938084170539011