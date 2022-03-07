Події

23:02 07.03.2022

Кулеба підтвердив зустріч із Лавровим 10 березня

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 10 березня.

"Якщо пан Лавров налаштований на серйозну предметну бесіду, то я до неї теж готовий, тому що я готовий говорити з будь-ким заради того, щоб в Україні встановився мир і не вбивали українських громадян і не руйнували наші міста та села", - сказав Кулеба в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Міністр наголосив, що якщо Лавров налаштований на серйозну розмову, то вони, як дипломат із дипломатом, серйозно поговорять, а якщо він почне повторювати абсурдну пропаганду, то почує від глави МЗС України сувору правду, на яку заслуговує.

"Перші слова до пана Лаврова будуть дуже простими. Я йому скажу: "Пане Лавров, я вважаю, що цю зустріч я проводжу із співучасником, співорганізатором злочину агресії проти України. Водночас на цих переговорах ви можете зупинити або принаймні зробити спробу зупинити цей злочин, тому давайте серйозно поговоримо". Якщо він налаштований на серйозну розмову, то ми, як дипломат із дипломатом, серйозно поговоримо. Якщо він почне повторювати ту саму абсурдну пропаганду, яка останнім часом від нього лунає, тоді він від мене почує сувору правду, на яку заслуговує", - заявив Кулеба.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу повідомив, що у четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч міністрів закордонних справ Туреччини, України та Росії.

У прямому ефірі на Facebook Кулеба уточнив, що зустріч планується на 10 березня, і він полетить до Анталії, якщо туди прилетить Лавров.

"Наразі планується на 10-те число. Подивимося. Якщо він прилетить до Анталії, то я теж прилечу, сядемо поговоримо", - сказав Кулеба.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/1804777683052492/

Теги: #мзс #росія #зустріч #лідери
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