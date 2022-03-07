У результаті авіаударів з боку російських окупантів у Житомирі та Черняхові сталося влучення в нафтобази, потерпілих немає – ДСНС

Внаслідок авіаударів з боку російських окупантів у місті Житомир та селищі Черняхів Житомирської області сталося потрапляння до нафтобаз, які постраждали немає, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У результаті двох авіаударів 7 березня близько 20:20 сталося влучення в нафтобази в м. Житомир та смт Черняхів. У Житомирі виникло загоряння резервуару ємністю 10 куб. м. Попередньо жертв та постраждалих немає. У смт Черняхів сталося загоряння двох напівпорожніх резервуарів (ємність уточнюється). З поруч розташованих приватних житлових будинків проведено евакуацію мешканців. Попередньо жертв і постраждалих немає", – наголошується в повідомленні.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4452