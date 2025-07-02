Інтерфакс-Україна
Події
23:40 02.07.2025

До 24 зросла кількість постраждалих через вибух на трасі М-06 на Житомирщині

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До 24 людей зросла кількість постраждалих внаслідок вибуху на автодорозі М-06 Київ-Чоп на Житомирщині, серед них чотири дитини, повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

"Внаслідок надзвичайної події, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ-Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області) 2 людей, на жаль, загинули, ще 24 отримали поранення та доставлені до лікувальних закладів. Серед них 4 дитини", - написав він в телеграмі.

Як повідомлялось, вибух пролунав близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади. За повідомленням обласної військової адміністрації, 2 людини загинуло, ще 15 постраждали. Глава обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко уточнив, що було два вибухи. Офіційної інформації про те, де саме це сталось наразі немає.

Джерело: https://www.facebook.com/ztoe.com.ua/posts/1177119774428797?locale=ru_RU

Теги: #постраждалі #житомирська #вибух

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