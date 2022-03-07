В Україні в результаті бойових дій без електрики залишаються 1133 населені пункти – Міненерго

Станом на 18:00 7 березня в Україні через пошкодження, зумовлені бойовими діями, залишаються повністю або частково знеструмленими 1133 населені пункти та 8074 трансформаторні підстанції.

Загалом без електроенергії залишаються понад 742 тис. споживачів, повідомляє Міністерство енергетики України.

"Найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається в Донецькому регіоні – понад 233 тисячі абонентів без електропостачання, повністю відключено м. Маріуполь", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби вдалося відновити електропостачання близько 71 тис. споживачів, проте через активні бойові дії виникають нові пошкодження електромереж і знеструмлення.

Без газопостачання станом на 18:00 7 березня залишаються близько 238,2 тисяч споживачів. Водночас протягом доби відновлено газопостачання 7529 споживачам.

Українські енергетики працюють цілодобово, аби максимально забезпечити надійне енергопостачання всім споживачам, зазначили в міністерстві.