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20:33 07.03.2022

Російські окупанти готують низку пропагандистських матеріалів щодо ситуації на ЗАЕС для виправдання її захоплення - "Енергоатом"

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Київ. 7 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Російські окупанти задіятимуть брудні пропагандистські технології щодо ситуації на захопленій ними 4 березня Запорізькій атомній станції, для чого завезли на неї 14 журналістів-пропагандистів, заявила НАЕК "Енергоатом".

"Найближчим часом від них литимуться тонни інформаційної погані про "безпеку" найбільшого в Європі ядерного об'єкта, щоб "переконливо" виправдати ядерний тероризм загарбників", - попередила компанія у своєму Telegram-каналі в понеділок увечері.

"Енергоатом" роз'яснив, що загарбники запланували зйомки працівників станції, від яких під тиском і погрозами зброєю вимагають висловлення подяки "визволителям", переконань у професійному контролі роботи станції з боку "Росатома" та його готовності прийняти делегацію МАГАТЕ, а також про "благодійний" дозвіл на продовження виробництва електроенергії для потреб України та інші фейки.

"Не вірте! Нагадаємо, що станом на 18:00 на території ЗАЕС знаходиться близько 50 одиниць важкої техніки, боєприпаси, вибухівка та не менше 400 терористів", – пояснила ситуацію НАЕК.

Там також додали, що персонал станції працює на енергоблоках, забезпечує експлуатацію ядерних установок, але агресори змусили керівництво станції всі технічні рішення узгоджувати з представником окупантів.

"Наразі радіаційний фон на ЗАЕС та прилеглих територіях перебуває в нормі. Однак у будь-який момент ситуація може змінитися в результаті порушення загарбниками вимог ядерної та радіаційної безпеки", – попереджають в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, напередодні міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Російська Федерація, обстрілюючи та захоплюючи ядерні об'єкти в Україні, з кожним днем збільшує ризик всесвітньої ядерної катастрофи.

Він зазначив, що після захоплення майданчика Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) 24 лютого, потім обстрілу та захоплення Запорізької атомної станції 4 березня, ворог 6 березня обстріляв Харківський фізико-технічний інститут, де розташовано дослідну ядерну установку. Це свідчить про те, що військові РФ не зробили жодних висновків щодо небезпеки бойових дій стосовно ядерних об'єктів, і єдиним надійним способом уникнути ядерної катастрофи є встановлення безпілотної зони над Україною, вважає голова Міненерго.

"Атомна війна може початися навіть без запуску ядерних ракет (…) Звертаюся до міжнародних інституцій та організацій з проханням застосувати всі свої можливості і зусилля та встановити безпілотну зону над Україною – до того, як станеться катастрофа", – закликав Галущенко.

Теги: #атом #енергетика
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