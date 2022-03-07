У Київській області 4000 осіб потребують евакуації – радник глави МВС

Понад 4000 людей залишаються на окупованій території поблизу Києва та потребують евакуації, повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"На жаль, на окупованих територіях поблизу Києва – Макаров, Гостомель, та інші – … досі залишається трохи більше ніж 4000 людей", – повідомив Денисенко під час національного телемарафону в понеділок.

За словами Денисенка, українська влада робить усе, щоб цих людей звільнити та евакуювати, проте цьому перешкоджають окупанти.

"На жаль, росіяни роблять усе, що від них залежить, щоб у нас не було жодних гуманітарних коридорів. Складається враження, що це прямі вказівки Кремля, прямі вказівки Російської Федерації не давати можливості створювати гуманітарні коридори", - зазначив Денисенко.

Радник міністра вважає, що цілеспрямовано людей доводять до відчаю, щоб скористалися гумкоридорами, створеними РФ.

"Росіяни починають розповідати, що вони готові забезпечувати гуманітарні коридори в Росію та Білорусь і, зважаючи на все, вони хочуть доводити людей до ситуації, коли немає води, немає їжі, а там маленькі діти, а там поранені, й люди змушені будуть просити вивести їх хоч кудись, щоби просто вижити", - сказав Денисенко.

Він також наголосив, що з боку РФ були спроби зробити "гуманітарні коридори" для евакуації до Росії та Білорусі, "але ніхто з українців не погодився на такі речі".

Денисенко розповів, що сьогодні українській владі вдалося евакуювати з Бучі, Гостомеля близько 2000 людей.