Події

19:03 07.03.2022

Перевезення Україною ядерних матеріалів та радіоактивних відходів через воєнний стан неможливе – ДІЯРУ

1 хв читати

Київ. 7 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ) попереджає про неможливість перевезення територією України ядерних матеріалів та радіоактивних відходів на час дії воєнного стану.

"У зв'язку із запровадженням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану та відповідно до Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженого постановою Кабміну №1373 від 15 жовтня 2004 року, не може здійснюватися перевезення через територію України ядерних матеріалів та радіоактивних відходів", – повідомляється на сайті ДІЯРУ в понеділок.

Крім того, на період воєнного стану в Україні у зв'язку з фактичним припиненням цивільного авіасполучення Держатомрегулювання рекомендує тимчасово зупинити імпорт/експорт та перевезення радіоактивних матеріалів територією України.

Як зазначили в НАЕК "Енергоатом", це не вплине на забезпечення діяльності атомних станцій.

Теги: #атом #енергетика
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:23 07.03.2022
РФ своїми діями щодо атомних об'єктів України продовжує посилювати ризик всесвітньої ядерної катастрофи – глава Міненерго

РФ своїми діями щодо атомних об'єктів України продовжує посилювати ризик всесвітньої ядерної катастрофи – глава Міненерго

16:31 05.03.2022
ДІЯРУ закликає Асоціацію західноєвропейських ядерних регуляторів повністю припинити взаємодію з РФ

ДІЯРУ закликає Асоціацію західноєвропейських ядерних регуляторів повністю припинити взаємодію з РФ

16:29 05.03.2022
"Нафтогаз" закликав найбільші нафтосервісні компанії вийти з енергопроєктів РФ у відповідь на її воєнну агресію

"Нафтогаз" закликав найбільші нафтосервісні компанії вийти з енергопроєктів РФ у відповідь на її воєнну агресію

10:04 04.03.2022
"Енергоатом" закликав перевіряти інформацію: відео затриманих окупантами керівників міста та ЗАЕС можуть записувати "під дулом автомата"

"Енергоатом" закликав перевіряти інформацію: відео затриманих окупантами керівників міста та ЗАЕС можуть записувати "під дулом автомата"

23:57 03.03.2022
Ситуація в Енергодарі ускладнюється, у місті орудують ДРГ, ворог наближається до ЗАЕС – "Енергоатом"

Ситуація в Енергодарі ускладнюється, у місті орудують ДРГ, ворог наближається до ЗАЕС – "Енергоатом"

21:30 03.03.2022
ОГТСУ розпочав використання обладнання Starlink для забезпечення резервних каналів зв'язку управління ГТС

ОГТСУ розпочав використання обладнання Starlink для забезпечення резервних каналів зв'язку управління ГТС

18:57 03.03.2022
Американське ядерне товариство закликало утриматися від воєнних дій поблизу ядерних об'єктів в Україні

Американське ядерне товариство закликало утриматися від воєнних дій поблизу ядерних об'єктів в Україні

18:01 03.03.2022
Російські загарбники наблизилися на відстань 4 км від ЗАЕС - "Енергоатом"

Російські загарбники наблизилися на відстань 4 км від ЗАЕС - "Енергоатом"

17:34 03.03.2022
Польське ядерне товариство відмовилося від співпраці з пов'язаними з владою РФ організаціями через її агресію проти України

Польське ядерне товариство відмовилося від співпраці з пов'язаними з владою РФ організаціями через її агресію проти України

15:33 03.03.2022
Єврокомісія обіцяє вжити екстрених заходів у разі сильного зростання цін на енергоносії

Єврокомісія обіцяє вжити екстрених заходів у разі сильного зростання цін на енергоносії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Під Миколаєвом загинув український військовий журналіст – А.Геращенко

Верещук: Блокуючи евакуацію із зон бойових дій, Росія взяла в заручники понад 2 тис. іноземних студентів

Єврокомісія підготувала пропозиції щодо позбавлення від енергетичної залежності від РФ - голова ЄК

РФ своїми діями щодо атомних об'єктів України продовжує посилювати ризик всесвітньої ядерної катастрофи – глава Міненерго

У Мелітополі окупанти захопили телевежу та вежі радіозв'язку - мер

ОСТАННЄ

У Київській області 4000 осіб потребують евакуації – радник голови МВС

У Київському зоопарку цілодобово піклуються про тварин, за час війни народилися двоє козенят і двоє лемурів

Під Миколаєвом загинув український військовий журналіст – А.Геращенко

Верещук: Блокуючи евакуацію із зон бойових дій, Росія взяла в заручники понад 2 тис. іноземних студентів

Україна допомогла евакуюватися 146 тис. іноземних студентів та вимагає від РФ припинення вогню для гуманітарних коридорів – МЗС

Комісія ЄС призупиняє співпрацю з російськими організаціями в галузі досліджень, науки та інновацій - Шкарлет

Світові ринки не отримають 50 млн тонн зерна з України в разі продовження агресії РФ - думка

Єврокомісія підготувала пропозиції щодо позбавлення від енергетичної залежності від РФ - голова ЄК

Російському льотчику, який завдавав авіаударів по Харкову та Ізюму, повідомлено про підозру - Офіс генпрокурора

"Укрзалізниця" звільнила провідників, які вимагають гроші, за місця на евакуаційних поїздах

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА