Перевезення Україною ядерних матеріалів та радіоактивних відходів через воєнний стан неможливе – ДІЯРУ

Київ. 7 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ) попереджає про неможливість перевезення територією України ядерних матеріалів та радіоактивних відходів на час дії воєнного стану.

"У зв'язку із запровадженням в Україні з 24 лютого 2022 року воєнного стану та відповідно до Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України, затвердженого постановою Кабміну №1373 від 15 жовтня 2004 року, не може здійснюватися перевезення через територію України ядерних матеріалів та радіоактивних відходів", – повідомляється на сайті ДІЯРУ в понеділок.

Крім того, на період воєнного стану в Україні у зв'язку з фактичним припиненням цивільного авіасполучення Держатомрегулювання рекомендує тимчасово зупинити імпорт/експорт та перевезення радіоактивних матеріалів територією України.

Як зазначили в НАЕК "Енергоатом", це не вплине на забезпечення діяльності атомних станцій.