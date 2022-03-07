РФ своїми діями щодо атомних об'єктів України продовжує посилювати ризик всесвітньої ядерної катастрофи – глава Міненерго

Київ. 7 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Російська Федерація, обстрілюючи та захоплюючи ядерні об'єкти в Україні, щодня збільшує ризик всесвітньої ядерної катастрофи, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Щодня з 24 лютого світ балансує на межі катастрофи, яка буде набагато гіршою за Чорнобиль і Фукусіму разом узяті", - написав він у своєму зверненні до міжнародних організацій та інститутів на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

Він наголосив, що після захоплення майданчика Чорнобильської АЕС (ЧАЕС) 24 лютого, потім обстрілу та захоплення Запорізької атомної станції 4 березня, ворог 6 березня обстріляв Харківський фізико-технічний інститут, де розташована дослідна ядерна установка. Це свідчить про те, що військові РФ не зробили жодних висновків із небезпеки бойових дій щодо ядерних об'єктів, і єдиним надійним способом уникнути ядерної катастрофи є встановлення безпілотної зони над Україною, вважає глава Міненерго.

"Атомна війна може розпочатися навіть без запуску ядерних ракет… Звертаюся до міжнародних інституцій та організацій із проханням застосувати всі свої можливості та зусилля і встановити безпілотну зону над Україною – до того як станеться катастрофа", – закликав Галущенко.

Пізніше він написав, що разом із головою Держатомрегулювання Олегом Коріковим та головою НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним листом від 5 березня звернувся до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із вимогою створити спеціальну місію ЄК для вивчення стану справ на захоплених ЧАЕС і ЗАЕС.

"Іншою важливою метою місії мають стати встановлення та документування (fact finding) всіх злочинів військової агресії РФ, що загрожує безпечному функціонуванню ядерних об'єктів в Україні", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, за фактом обстрілів 6 березня території Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), які здійснили ЗС РФ із реактивних систем залпового вогню "Град", розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, дії ЗС РФ кваліфіковано за ст. 441 (екоцид) КК України.

Раніше війська РФ захопили ЧАЕС та ЗАЕС, перед цим обстрілявши Запорізьку станцію, що призвело до пожежі її адмінбудівлі.