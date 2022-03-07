Події

16:59 07.03.2022

Австрійські парламентарії доставили до України дві вантажівки гуманітарної допомоги

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На пункті пропуску "Ужгород — Вишнє-Нємецьке" на Закарпатті відбулася зустріч керівництва регіону із австрійськими парламентарями та дипломатами. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.

"Наші колеги передали дві вантажівки гумдопомоги, яку невідкладно відправимо у регіони, де зараз найважча гуманітарна ситуація", - розповів очільник області.

Він додав, що в області також відбулася зустріч парламентарів України та Австрії.

"Дякуємо представникам Парламенту Австрії та дипломатам за допомогу й всебічну підтримку", - написав Микита.

Теги: #допомога #австрія
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