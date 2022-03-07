Кабмін тимчасово дозволив проводити держреєстрацію незалежно від розташування нерухомості юр- або фізосіб - постанова

Кабінет Міністрів на час воєнного стану дозволив проводити державну реєстрацію нерухомості юридичних та фізичних осіб, а також громадських формувань незалежно від розташування.

Відповідну постанову уряду №209 від 6 березня 2022 року розміщено на "Урядовому порталі".

"Державна реєстрація проводиться незалежно від місцеперебування нерухомого майна, місцеперебування юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців або громадських формувань, якщо відповідних обмежень (умов) не передбачено", - зазначено в документі.

Згідно з ним, держреєстрація проводиться держреєстраторами юросіб або фізосіб-підприємців, державними реєстраторами майнових прав на нерухоме майно (держреєстратори), а також посадовими особами Міністерства юстиції, його територіальних органів, включеними до відповідного переліку. Їм в умовах воєнного стану надається доступ до Держреєстру майнових прав на нерухомість та/або Єдиного держреєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань.

При цьому пакет документів може бути надісланий через електронну пошту або інші види зв'язку в електронній формі.

Держреєстрація проводиться негайно після одержання у повному обсязі необхідних документів.