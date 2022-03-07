Подоляк: На переговорах із РФ спробуємо довести, що у 21 столітті силою вибивати якісь результати не вдасться

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на переговорах із представниками РФ у понеділок українська делегація спробує довести неприпустимість силового вирішення будь-яких питань і попросив громадян не надавати особливого значення інформації про призначення на відповідальні посади експрезидента України Віктора Януковича, що нібито обговорюється.

"З хвилини на хвилину розпочинаємо діалог із представниками країни, яка досі вважає, що в 21 столітті можна силою вибити якісь результати надовго. Ми спробуємо довести, що це не так - це перше. І друге - прошу вас не звертати уваги на всі ці фейки з якимись прізвищами Януковича, Бойка, я не знаю, кого вони ще хочуть призначити спецпредставниками щодо України, на кшталт Мураєва чи Киви", - сказав Подоляк у своєму відеозверненні у Twitter.

"Все буде так, як треба Україні, і так, як треба нашим людям, які вже довели, що країна перемагає", - додав радник голови Офісу президента.