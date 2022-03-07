Події

16:22 07.03.2022

Блінкен обговорив із Науседою російську агресію в Україні

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Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з президентом Литви Ґітанасом Науседою обговорив вторгнення РФ в Україну та зміцнення безпеки.

"Зустрічався сьогодні з президентом Литви Ґітанасом Науседою у Вільнюсі, щоб обговорити наші міцні двосторонні зв'язки та незаконну і неспровоковану атаку Путіна проти народу України. Горді тим, що разом із Литвою зміцнюємо трансатлантичну безпеку і захищаємо наші спільні цінності", - написав він у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/SecBlinken/status/1500832344348966918

Теги: #сша #литва #переговори
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