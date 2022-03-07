Блінкен обговорив із Науседою російську агресію в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з президентом Литви Ґітанасом Науседою обговорив вторгнення РФ в Україну та зміцнення безпеки.

"Зустрічався сьогодні з президентом Литви Ґітанасом Науседою у Вільнюсі, щоб обговорити наші міцні двосторонні зв'язки та незаконну і неспровоковану атаку Путіна проти народу України. Горді тим, що разом із Литвою зміцнюємо трансатлантичну безпеку і захищаємо наші спільні цінності", - написав він у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/SecBlinken/status/1500832344348966918