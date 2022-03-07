Події

15:44 07.03.2022

Кошти з "пакунка малюка" можна використовувати без обмежень - омбудсмен Денісова

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Сім'ї з дітьми, які бажають отримати монетизовану форму одноразової допомоги "пакунок малюка", можуть витратити кошти на будь-які необхідні товари та цілі без обмежень, повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Відповідні зміни затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2022 №204.

Згідно з документом, відтепер не потрібно відкривати спеціальний рахунок для нарахування таких коштів, достатньо зазначити будь-який активний рахунок у АТ КБ "ПриватБанк".

Кошти можуть бути використані для придбання ліків, продуктів харчування, палива та ін. у період воєнного стану та місяць після його закінчення.

Джерело: https://t.me/denisovaombudsman/3963

Теги: #діти #кошти #допомога
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