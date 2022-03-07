Події

14:47 07.03.2022

ЄС вже 8 березня може оголосити про нові санкції проти РФ - ЗМІ

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Країни Євросоюзу готують новий пакет санкцій щодо Росії, які можуть торкнутися портів і суден, а також технологій, що використовуються у військовому секторі, передає агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

"Як повідомили люди, ознайомлені з обговореннями, країни ЄС близькі до завершення узгодження нового пакету санкцій проти Росії, зокрема - дій щодо портів і суден, застосування санкцій до більшої кількості фізичних осіб, а також обмежень на технології, які використовують у військовому устаткуванні", - пише агентство.

Крім того, як зазначило одне з неназваних джерел, деякі заходи можуть послідувати вже у вівторок, 8 березня.

Крім того, пише Bloomberg, ЄС також працює над посиленням санкційного режиму, зокрема, над обмеженням щодо криптовалют, щоб утруднити їх використання для обходу санкцій.

Теги: #єс #росія #підготовка #санкція
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