ЄС вже 8 березня може оголосити про нові санкції проти РФ - ЗМІ

Країни Євросоюзу готують новий пакет санкцій щодо Росії, які можуть торкнутися портів і суден, а також технологій, що використовуються у військовому секторі, передає агентство Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

"Як повідомили люди, ознайомлені з обговореннями, країни ЄС близькі до завершення узгодження нового пакету санкцій проти Росії, зокрема - дій щодо портів і суден, застосування санкцій до більшої кількості фізичних осіб, а також обмежень на технології, які використовують у військовому устаткуванні", - пише агентство.

Крім того, як зазначило одне з неназваних джерел, деякі заходи можуть послідувати вже у вівторок, 8 березня.

Крім того, пише Bloomberg, ЄС також працює над посиленням санкційного режиму, зокрема, над обмеженням щодо криптовалют, щоб утруднити їх використання для обходу санкцій.