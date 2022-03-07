Зеленський і президент Євроради обговорили загрозу ядерним об'єктам та питання членства України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Шарль Мішель обговорили загрозу ядерним об'єктам та обстрілу інфраструктури російськими військами, а також членство України в ЄС.

"Провів чергові переговори з президентом Європейської ради. Обговорили загрозу ядерним об'єктам, обстріл цивільної та критичної інфраструктури. Маємо це зупинити. Порушив питання членства України в ЄС. Народ України цього гідний", - написав він у Twitter у понеділок.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1500810348047527936