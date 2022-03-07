Події

14:38 07.03.2022

Зеленський і президент Євроради обговорили загрозу ядерним об'єктам та питання членства України в ЄС

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Шарль Мішель обговорили загрозу ядерним об'єктам та обстрілу інфраструктури російськими військами, а також членство України в ЄС.

"Провів чергові переговори з президентом Європейської ради. Обговорили загрозу ядерним об'єктам, обстріл цивільної та критичної інфраструктури. Маємо це зупинити. Порушив питання членства України в ЄС. Народ України цього гідний", - написав він у Twitter у понеділок.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1500810348047527936

Теги: #єс #зеленський #мішель
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 07.03.2022
Заявку України на членство в ЄС потрібно розглядати окремо від заявок Грузії та Молдови – Кулеба

Заявку України на членство в ЄС потрібно розглядати окремо від заявок Грузії та Молдови – Кулеба

12:49 07.03.2022
Бізнес в Україні звільняється від низки податків на час дії воєнного стану та рік після нього - Зеленський

Бізнес в Україні звільняється від низки податків на час дії воєнного стану та рік після нього - Зеленський

12:47 07.03.2022
Зеленський – Заходу: В разі продовження російського вторгнення в Україну потрібен новий пакет санкцій

Зеленський – Заходу: В разі продовження російського вторгнення в Україну потрібен новий пакет санкцій

12:18 07.03.2022
Бізнес в Україні звільняється від низки податків на час дії воєнного стану та рік після нього - Зеленський

Бізнес в Україні звільняється від низки податків на час дії воєнного стану та рік після нього - Зеленський

12:03 07.03.2022
Зеленський – Заходу: В разі продовження російського вторгнення в Україну потрібен новий пакет санкцій

Зеленський – Заходу: В разі продовження російського вторгнення в Україну потрібен новий пакет санкцій

11:47 07.03.2022
Бізнес в Україні звільняється від низки податків на час дії воєнного стану та рік після нього - Зеленський

Бізнес в Україні звільняється від низки податків на час дії воєнного стану та рік після нього - Зеленський

00:03 07.03.2022
Зеленський закликав людей через платформу Global Citizen сприяти ухваленню рішення щодо захисту України

Зеленський закликав людей через платформу Global Citizen сприяти ухваленню рішення щодо захисту України

22:46 06.03.2022
ЄС відключив трансляцію російських державних телеканалів - Нацрада з телерадіомовлення

ЄС відключив трансляцію російських державних телеканалів - Нацрада з телерадіомовлення

21:57 06.03.2022
Макрон після розмови з Путіним поговорив із Зеленським

Макрон після розмови з Путіним поговорив із Зеленським

20:47 06.03.2022
Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ країн ЄС та G-7 із проханням запровадити нові санкції проти РФ

Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ країн ЄС та G-7 із проханням запровадити нові санкції проти РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ відбили у російських військ аеропорт у Миколаєві – голова ОДА

Українські мобільні оператори об'єднуються та запускають національний роумінг

Нацбанк України ухвалив рішення для підвищення курсу готівкової гривні за кордоном

Бійці Інтернаціонального легіону при ГУР МОУ виконують бойові завдання проти російського агресора

Третій раунд переговорів між Україною та РФ розпочнеться о 16:00 - Подоляк

ОСТАННЄ

На Київщині вже розвезли понад 238 тонн гуманітарної допомоги – голова ОВА

Китай найближчим часом надасть Україні надзвичайну гуманітарну допомогу - глава МЗС КНР

Поліцейські затримали на Сумщині ще 14 російських військовослужбовців

СБУ: Дезертирство серед окупантів стає масовим

ЗСУ відбили у російських військ аеропорт у Миколаєві – голова ОДА

Українські мобільні оператори об'єднуються та запускають національний роумінг

Російський літак упав на території державіапідприємства у Харкові – поліція

Глави МЗС Туреччини, України та РФ проведуть тристоронню зустріч в Анталії - ЗМІ

"Литовські залізниці" надали українцям безоплатний проїзд

Триває евакуація мешканців Бучанського району Київської області - ДСНС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА