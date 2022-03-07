Поліцейські затримали на Сумщині ще 14 російських військовослужбовців

Військовослужбовці Збройних сил України у понеділок взяли в полон 14 російських окупантів, після чого їх затримали поліцейські, повідомляє пресслужба Нацполіції України.

"Сьогодні (7 березня – ІФ) під час руху колони військової техніки країни агресора у напрямку обласного центру військовослужбовцям ЗСУ вдалось взяти 14 нападників у полон. За участю правоохоронців окупантів було доставлено до управління поліції, де вже проводяться першочергові слідчі дії. Поліцейські затримали військовослужбовців Російської Федерації у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають допити", – наголошується у повідомленні.

Поліцейські вже встановили нападників: серед них – військовий медик, оператори-навідники БМП, водії військової техніки і спеціалізованих машин, а також командувач їх групи.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

Джерело: https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/285343363735701