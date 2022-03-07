Події

13:53 07.03.2022

Понад 3 тис. жителів Чаплинки, яка межує з Кримом, вийшли на акцію протесту проти російських окупантів

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Понад 3 тисячі жителів зайнятої російськими окупантами Чаплинки (Херсонська обл.), що межує з територією тимчасово окупованого Криму, вийшли в понеділок на акцію протесту проти загарбників, повідомляє об'єднання "Інформаційний спротив" у Telegram.

"У Чаплинці почалися протести проти окупантів, на вулиці вийшло більше ніж 3 тис. людей", - ідеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/inform_resistance/56

Теги: #протест #мітинг #херсонська #окупанти
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