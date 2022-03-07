Нацбанк України ухвалив рішення для підвищення курсу готівкової гривні за кордоном
Нацбанк України дозволив українським банкам викуповувати у іноземних фінансових установ готівкову гривню за безготівкову іноземну валюту обсягом до еквівалента EUR1 млн за добу.
Відповідні зміни до ухваленої в день запровадження воєнного стану постанови №18 від 24 лютого внесено постановою №36 від 4 березня.
Наразі багато громадян України скаржаться, що курс готівкової гривні за кордоном, особливо у прикордонних районах, де нині дуже багато українських біженців, занижено у декілька разів порівняно з безготівковим курсом. Це рішення має дозволити підвищити курс готівкової гривні за кордоном.