Події

13:51 07.03.2022

Нацбанк України ухвалив рішення для підвищення курсу готівкової гривні за кордоном

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Нацбанк України дозволив українським банкам викуповувати у іноземних фінансових установ готівкову гривню за безготівкову іноземну валюту обсягом до еквівалента EUR1 млн за добу.

Відповідні зміни до ухваленої в день запровадження воєнного стану постанови №18 від 24 лютого внесено постановою №36 від 4 березня.

Наразі багато громадян України скаржаться, що курс готівкової гривні за кордоном, особливо у прикордонних районах, де нині дуже багато українських біженців, занижено у декілька разів порівняно з безготівковим курсом. Це рішення має дозволити підвищити курс готівкової гривні за кордоном.

Теги: #валюта #нбу
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