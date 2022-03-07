Події

13:39 07.03.2022

Росія різко збільшила інтенсивність інформаційно-психологічних операцій щодо України - Арестович

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Російські окупанти різко збільшили інтенсивність інформаційно-психологічних операцій щодо населення, військовослужбовців та політичного керівництва України, повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"З'явився новий фактор. Цей фактор полягає в тому, що противник різко збільшив інтенсивність інформаційно-психологічних операцій, які здійснюються проти нас з вами, проти населення України, Збройних сил та керівництва країни", - заявив Арестович на брифінгу в Офісі президента у понеділок.

Як зазначив радник глави Офісу президента, це означає, що: "по-перше, їм погано вдаються "вправи" на землі та в повітрі, тому вони збільшують атаки в інформаційному просторі, по-друге, це робиться з метою придушити психологічну здатність українців чинити спротив".

"Не варто реагувати", - наголосив він.

Арестович також додав, що за минулу добу супротивник не зміг просунутися на жодній із ділянок фронту. Українські військовослужбовці, у свою чергу, контратакують війська РФ у всіх стратегічних напрямках.

Теги: #росія #операції #психологічні
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