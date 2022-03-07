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12:03 07.03.2022

Зеленський – Заходу: В разі продовження російського вторгнення в Україну потрібен новий пакет санкцій

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Зеленський – Заходу: В разі продовження російського вторгнення в Україну потрібен новий пакет санкцій

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до західних лідерів, заявив, що в разі продовження російського вторгнення в Україну необхідно запровадити новий пакет санкцій.

"Якщо вторгнення триватиме, і Росія не відмовилася від своїх планів проти України, значить, потрібен новий санкційний пакет, нові санкції, нові санкційні кроки проти війни. Заради миру", - заявив Зеленський у відеозверненні в понеділок уранці.

За його словами, це може бути бойкот російського експорту та імпорту. "Зокрема відмова від нафти та нафтопродуктів з РФ. Це можна називати ембарго, а можна просто мораллю. Коли відмовляєшся давати гроші терористу. Бойкот імпорту до Росії. Якщо не хочуть дотримуватися цивілізованих правил, то не повинні отримувати й товари, послуги від цивілізації. Нехай війна їх нагодує", - сказав президент.

Він наголосив, що міжнародна спільнота має діяти більш рішуче стосовно РФ. 

"Коли хтось божеволіє, треба позбутися страху й забути про комерцію. Треба захищатися, треба бути моральними і державам, і компаніям... Успіх української армії, воля українського народу, принциповість міжнародних санкцій – ось шлях до миру", - резюмував Зеленський.

Теги: #санкції #зеленський
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