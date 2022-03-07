Події

11:04 07.03.2022

Близько 134 тис. людей минулої доби перетнули держкордон і 16,5 тис. повернулися в Україну – Держприкордонслужба

1 хв читати

Близько 134 тисяч людей минулої доби перетнули державний кордон України на західній ділянці та 16,5 тисяч повернулися до країни, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"За добу 6 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули близько 134 тисяч осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів. Пасажиропотік залишився на рівні попередньої доби, але кількість людей, які чекають на перетин кордону, залишається значною", – йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі уточнюють, що минулої доби на виїзд з України попрямувало понад 117 тисяч осіб, більшість з яких – 84 тисячі – для виїзду обрали пункти пропуску на польській ділянці. У результаті відбулося значне накопичення людей та автомобілів. Прикордонники України, а також їхні іноземні колеги вживають усіх можливих заходів для прискорення пропускних процедур на виїзд з України.

Крім того, минулої доби в Україну повернулися 16,5 тисяч осіб, з яких близько 13 тисяч – громадяни України.

Джерело: https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/290768856495325

Теги: #війна #біженці
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:20 07.03.2022
СБУ: Минулої доби затримано "підрозділ" бойовиків "ДНР", агента російської розвідки, колаборантів у низці регіонів

СБУ: Минулої доби затримано "підрозділ" бойовиків "ДНР", агента російської розвідки, колаборантів у низці регіонів

11:11 07.03.2022
Від початку російського вторгнення на Харківщині внаслідок обстрілу загинули 133 цивільні, зокрема 5 дітей – поліція

Від початку російського вторгнення на Харківщині внаслідок обстрілу загинули 133 цивільні, зокрема 5 дітей – поліція

11:07 07.03.2022
На Харківщині нацгвардійці затримали пілота збитого російського винищувача - Синєгубов

На Харківщині нацгвардійці затримали пілота збитого російського винищувача - Синєгубов

10:30 07.03.2022
У ніч на 7 березня російські війська обстрілювали житлові об'єкти та цивільну інфраструктуру в Чернігові, постраждали дві школи - голова ОВА

У ніч на 7 березня російські війська обстрілювали житлові об'єкти та цивільну інфраструктуру в Чернігові, постраждали дві школи - голова ОВА

10:26 07.03.2022
Втрати РФ від початку вторгнення в Україні перевищили 11 тисяч військових, 290 танків, 46 літаків, 68 вертольотів – Генштаб ЗСУ

Втрати РФ від початку вторгнення в Україні перевищили 11 тисяч військових, 290 танків, 46 літаків, 68 вертольотів – Генштаб ЗСУ

10:22 07.03.2022
Подоляк: Судячи з усього, нашим друзям приємно сидіти в кафе, пити каву і довго дивитися на фотографії українських міст, які зносять з лиця землі

Подоляк: Судячи з усього, нашим друзям приємно сидіти в кафе, пити каву і довго дивитися на фотографії українських міст, які зносять з лиця землі

09:26 07.03.2022
Унаслідок авіаудару агресора в Малині на Житомирщині загинула одна людина і троє постраждали – ДСНС

Унаслідок авіаудару агресора в Малині на Житомирщині загинула одна людина і троє постраждали – ДСНС

09:17 07.03.2022
Ніч у Києві минула спокійно, у столиці працює транспорт та комунальні служби – КМДА

Ніч у Києві минула спокійно, у столиці працює транспорт та комунальні служби – КМДА

09:14 07.03.2022
В Україні пошкоджено та зруйновано 211 шкіл унаслідок обстрілів від початку російського вторгнення – Шкарлет

В Україні пошкоджено та зруйновано 211 шкіл унаслідок обстрілів від початку російського вторгнення – Шкарлет

09:06 07.03.2022
Російські війська намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак - Резніков

Російські війська намагаються сконцентрувати сили та засоби для нової хвилі атак - Резніков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кличко: Під Києвом точаться запеклі бої, з особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь

Суд у справі про збитий МН17 висловив свої співчуття українцям, які постраждали від воєнних дій РФ

Зеленський – Заходу: В разі продовження російського вторгнення в Україну потрібен новий пакет санкцій

Російське керівництво стало на шлях скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності - Данілов

УРЯД ЗВІЛЬНЯЄ БІЗНЕС ВІД НИЗКИ ПОДАТКІВ НА ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ ТА РІК ПІСЛЯ НЬОГО - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ОСТАННЄ

Кличко: Під Києвом точаться запеклі бої, з особливою люттю ворог знищує Бучу, Гостомель, Ворзель, Ірпінь

Суд у справі про збитий МН17 висловив свої співчуття українцям, які постраждали від воєнних дій РФ

Зеленський – Заходу: В разі продовження російського вторгнення в Україну потрібен новий пакет санкцій

Російське керівництво стало на шлях скоєння воєнних злочинів і злочинів проти людяності - Данілов

Російські військові обстріляли автомобіль і пограбували іноземного журналіста – український омбудсмен

Генерал РФ, який наказував бомбити Харків, народився на Харківщині – генпрокурор

УРЯД ЗВІЛЬНЯЄ БІЗНЕС ВІД НИЗКИ ПОДАТКІВ НА ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ ТА РІК ПІСЛЯ НЬОГО - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ЗЕЛЕНСЬКИЙ – ЗАХОДУ: В РАЗІ ПРОДОВЖЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ВТОРГНЕННЯ В УКРАЇНУ ПОТРІБЕН НОВИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ

Верещук закликала РФ припинити маніпуляції життям мирного населення України

РФ використовує на своїй техніці нацистські знаки - Резніков

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА