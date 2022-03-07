Близько 134 тис. людей минулої доби перетнули держкордон і 16,5 тис. повернулися в Україну – Держприкордонслужба

Близько 134 тисяч людей минулої доби перетнули державний кордон України на західній ділянці та 16,5 тисяч повернулися до країни, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"За добу 6 березня державний кордон України на західній ділянці перетнули близько 134 тисяч осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів. Пасажиропотік залишився на рівні попередньої доби, але кількість людей, які чекають на перетин кордону, залишається значною", – йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі уточнюють, що минулої доби на виїзд з України попрямувало понад 117 тисяч осіб, більшість з яких – 84 тисячі – для виїзду обрали пункти пропуску на польській ділянці. У результаті відбулося значне накопичення людей та автомобілів. Прикордонники України, а також їхні іноземні колеги вживають усіх можливих заходів для прискорення пропускних процедур на виїзд з України.

Крім того, минулої доби в Україну повернулися 16,5 тисяч осіб, з яких близько 13 тисяч – громадяни України.

Джерело: https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/290768856495325