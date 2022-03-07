Події

10:57 07.03.2022

Словенія найближчими днями відправить в Україну до 5 тис. станцій StarLink - Шмигаль

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Словенія найближчими днями відправить в Україну до 5 тис. станцій прийому супутникового інтернету StarLink.

"Словенія збирає всі доступні в ЄС станції прийому супутникового інтернету StarLink. Розраховують, що до 5000 штук буде відправлено в Україну вже найближчими днями", - написав Шмигаль у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/denys_shmyhal/status/1500752547958636544?s=21

Теги: #допомога #словення
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