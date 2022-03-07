Події

08:29 07.03.2022

Звільнено Чугуїв на Харківщині – А.Геращенко

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УКРАЇНА – Під час ведення бойових дій звільнено м. Чугуїв у Харківській області, повідомляє радник голови МВС України Антон Геращенко, з посиланням на Генштаб ЗСУ

"В ході ведення бойових дій звільнено м. Чугуїв. Окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова", - йдеться в повідомленні у Telegram.

Джерело: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/2366

Теги: #війна #чугуїв
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