Звільнено Чугуїв на Харківщині – А.Геращенко

УКРАЇНА – Під час ведення бойових дій звільнено м. Чугуїв у Харківській області, повідомляє радник голови МВС України Антон Геращенко, з посиланням на Генштаб ЗСУ

"В ході ведення бойових дій звільнено м. Чугуїв. Окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова", - йдеться в повідомленні у Telegram.

Джерело: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/2366