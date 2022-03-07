До Сум прибула гуманітарна допомога – голова Сумської ОДА

УКРАЇНА – До міста Суми в неділю прибули фури з гуманітарною допомогою, повідомив Дмитро Живицький, голова Сумської обласної державної адміністрації.

"Також маємо першу маленьку перемогу, яка приїхала до міста: це шість фур гуманітарної допомоги! Ліки, препарати для гемодіалізу, їжа, дитяче харчування. Дякую усім причетним, це було неймовірно важливо для громади і врятувало життя сотні містян", - написав глава у своєму Telegram-каналі в понеділок уночі.

Джерело: https://t.me/Zhyvytskyy/823