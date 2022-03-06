Біля Умані рятувальники встановили два намети для обігріву - голова Черкаської ОДА

УКРАЇНА - Голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець повідомив про те, що через погіршення погодних умов біля міста Умань рятувальники встановили два намети для обігріву.

"За прогнозом синоптиків, уночі очікуємо до -5. Тому уманські рятувальники встановили біля міста (траса на Вінницю) два намети для обігріву", - написав він на своїй сторінці у Фейсбук у неділю.

Також голова адміністрації повідомив про утруднення руху на ділянках автодоріг: Київ-Одеса; Стрий - Тернопіль - Кропивницький – Знам'янка; Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань; Могилів-Подільський-Ямпіль-Крижопіль - Бершадь - Умань.

Джерело: https://www.facebook.com/IhorTaburets/posts/102778415699764