Події

22:34 06.03.2022

Біля Умані рятувальники встановили два намети для обігріву - голова Черкаської ОДА

1 хв читати

УКРАЇНА - Голова Черкаської обласної державної адміністрації Ігор Табурець повідомив про те, що через погіршення погодних умов біля міста Умань рятувальники встановили два намети для обігріву.

"За прогнозом синоптиків, уночі очікуємо до -5. Тому уманські рятувальники встановили біля міста (траса на Вінницю) два намети для обігріву", - написав він на своїй сторінці у Фейсбук у неділю.

Також голова адміністрації повідомив про утруднення руху на ділянках автодоріг: Київ-Одеса; Стрий - Тернопіль - Кропивницький – Знам'янка; Золотоноша - Черкаси - Сміла - Умань; Могилів-Подільський-Ямпіль-Крижопіль - Бершадь - Умань.

Джерело: https://www.facebook.com/IhorTaburets/posts/102778415699764

Теги: #транспорт #намети #рятувальники
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:28 06.03.2022
Українські захисники знищили вісім одиниць транспортної техніки РФ у Харкові – голова ОДА

Українські захисники знищили вісім одиниць транспортної техніки РФ у Харкові – голова ОДА

13:29 05.03.2022
У Чернігові збитий російський літак упав на околицю приватного сектора, врятовано двох людей - ДСНС

У Чернігові збитий російський літак упав на околицю приватного сектора, врятовано двох людей - ДСНС

17:40 04.03.2022
Рятувальники здійснюють в Охтирці роботи на місці російського авіаудару по ТЕЦ

Рятувальники здійснюють в Охтирці роботи на місці російського авіаудару по ТЕЦ

16:11 04.03.2022
Сайт із пропозиціями розміщення переселенців доповнився блоком із пропозиціями підвезення – МВС

Сайт із пропозиціями розміщення переселенців доповнився блоком із пропозиціями підвезення – МВС

12:30 03.03.2022
Наземний громадський транспорт у Києві працює з 8:00 до 19:00 – КМДА

Наземний громадський транспорт у Києві працює з 8:00 до 19:00 – КМДА

12:19 01.03.2022
Наземний транспорт Києва вийшов на маршрути з 8-ї ранку - "Київпастранс"

Наземний транспорт Києва вийшов на маршрути з 8-ї ранку - "Київпастранс"

09:32 01.03.2022
У результаті авіаударів по центру Харкова є потрапляння до будівлі ОДА, оперного театру, філармонії та житлового масиву – ДСНС

У результаті авіаударів по центру Харкова є потрапляння до будівлі ОДА, оперного театру, філармонії та житлового масиву – ДСНС

16:35 28.02.2022
Метро та наземний транспорт Києва сьогодні припиняють роботу з 19:00 до 8:00 вівторка

Метро та наземний транспорт Києва сьогодні припиняють роботу з 19:00 до 8:00 вівторка

13:29 28.02.2022
У Києві працюють 13 автобусних, 4 трамвайних і 4 тролейбусних маршрути

У Києві працюють 13 автобусних, 4 трамвайних і 4 тролейбусних маршрути

11:30 28.02.2022
Займати смугу громадського транспорту в столиці України суворо заборонено - КМДА

Займати смугу громадського транспорту в столиці України суворо заборонено - КМДА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У МВС перевіряють інформацію про поранення мера Бучі

В Ірпені загинули вісім мирних жителів – мер міста

У результаті атаки російських військ пошкоджено телевежу в Харкові – голова ОВА

У Харкові влучили в телевежу: трансляцію обірвано – "Енергоатом"

Війна в Україні забрала життя щонайменше 364 цивільних, ще 759 поранено – ООН

ОСТАННЄ

Ми не пробачимо обстрілу беззбройних людей - Зеленський

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ЗУХВАЛІСТЬ АГРЕСОРА - ЧІТКИЙ СИГНАЛ ДЛЯ ЗАХОДУ, ЩО ЗАСТОСОВАНИХ САНКЦІЙ НЕДОСТАТНЬО

АНОНСОВАНИЙ РОСІЄЮ ОБСТРІЛ ПІДПРИЄМСТВ ОБОРОННОГО КОМПЛЕКСУ - СВІДОМЕ ВБИВСТВО, ЗАЯВИВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ

ЄС відключив трансляцію російських державних телеканалів - Нацрада з телерадіомовлення

Fazer припиняє діяльність у РФ через ситуацію в Україні - заява компанії

Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії агресії РФ

Подоляк знову закликав закрити небо над Україною

Арестович вважає малоймовірною масовану атаку РФ українських територій сьогодні вночі

ОГТСУ через обстріли російськими військами відключив шість ГРС, без газу залишаться 96 тис. абонентів у Київській області

Макрон після розмови з Путіним поговорив із Зеленським

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА