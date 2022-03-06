Події

22:31 06.03.2022

Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії агресії РФ

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном ядерний тероризм РФ, подальше посилення санкцій проти Росії та наступні спільні кроки.

"Продовжив діалог із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Проінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм та воєнні злочини РФ. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії та узгодили наступні спільні кроки", - написав він у Twitter у неділю.

У свою чергу пресслужба уряду Великої Британії повідомила, що під час розмови із Зеленским Джонсон наголосив, що британський народ повністю підтримує українців. Також прем'єр сказав, що "міжнародна підтримка й захоплення президентом Зеленським і всією Україною зростає день у день".

Крім того, лідери обговорили план прем'єр-міністра з шести пунктів для завдання поразки РФ, потреби Збройних сил України, погіршення гуманітарної ситуації в Україні через атаки Росії та порушення режиму припинення вогню.

Джонсон зобов'язався працювати з партнерами для подальшого забезпечення України оборонною технікою.

Теги: #президент #британія #підтримка #велика
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