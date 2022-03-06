Події

22:27 06.03.2022

Подоляк знову закликав закрити небо над Україною

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УКРАЇНА - Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк знову закликав закрити повітряний простір над Україною.

"Наші "правильні" західні партнери. Доки ви думаєте, російські солдати намагаються знищити всі наші аеродроми. Щоб у нас не було літаків. Щоб ми не змогли самі закрити небо. Для того, щоб бомбити мирні міста та вбивати мирних жителів. Ви справді хочете дивитися це по телевізору?", - написав Подоляк у своєму твіттері в неділю.

Джерело: https://twitter.com/podolyak_m/status/1500560645934231553?s=21&fbclid=IwAR0fyZctbdZ4oVmy-Xr6VKkRpDfftM6c2N6xXejCEb9GO4cEqO9ZegkBUpo

Теги: #небо #війна #подоляк
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