Арестович вважає малоймовірною масовану атаку РФ українських територій сьогодні вночі
Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає малоймовірною масовану атаку РФ українських територій сьогодні вночі.
"Як не вечір, так оголошують "… найбільш масований наліт", "…фінальний штурм" і "...особисто Кадирова". Скільки можна вірити цим жахастикам, відірваним від реальності?", - написав Арестович у Фейсбуці.
Він зазначив, що оперативні можливості російських військ нині "далекі і від масованих ударів, і дуже далекі від фінальних штурмів".
Раніше у ЗМІ поширилася інформація про масштабний виліт літаків із білоруських аеродромів у бік України, яка згодом не підтвердилася.
Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5273490109381693&id=100001622678632