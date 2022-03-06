Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає малоймовірною масовану атаку РФ українських територій сьогодні вночі.

"Як не вечір, так оголошують "… найбільш масований наліт", "…фінальний штурм" і "...особисто Кадирова". Скільки можна вірити цим жахастикам, відірваним від реальності?", - написав Арестович у Фейсбуці.

Він зазначив, що оперативні можливості російських військ нині "далекі і від масованих ударів, і дуже далекі від фінальних штурмів".

Раніше у ЗМІ поширилася інформація про масштабний виліт літаків із білоруських аеродромів у бік України, яка згодом не підтвердилася.

Джерело: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5273490109381693&id=100001622678632