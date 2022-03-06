Події

21:57 06.03.2022

Макрон після розмови з Путіним поговорив із Зеленським

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Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що після розмови із президентом РФ Володимиром Путіним провів розмову з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Я говорив сьогодні з президентом Путіним, а потім із президентом Зеленським. Ми ведемо роботу щодо збереження недоторканності цивільних ядерних об'єктів України, на додаток до пріоритетних вимог, що висуваються до Росії: припинення вогню та захист мирних жителів", - написав Макрон у Twitter в неділю.

Раніше Єлисейський палац повідомив, що Макрон під час розмови з Путіним заявив про серйозне занепокоєння ризиками для ядерної безпеки в результаті вторгнення РФ в Україну. Також він висловив свою стурбованість у зв'язку з "неминучим нападом на Одесу".

Джерело: https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1500554709400182784

Теги: #франція #розмова #макрон #зеленський
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