У Київській області відкривається Центр волонтерів і координації – голова Київської ОДА

УКРАЇНА – Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що в неділю на базі Київської обласної військової адміністрації відкривається Центр волонтерів і координації.

"Сьогодні на базі Київської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу Центр волонтерів і координації. Його завдання – об'єднати тих небайдужих українців, зокрема, мешканців Київщини, хто може надавати посильну допомогу іншим. Ми здатні допомогти собі у тій гуманітарній кризі, яка поширюється регіоном", - повідомив голова у своєму телеграм-каналі в неділю.

Повідомляється, що "кожен може виявитися корисним на своєму фронті: допомогти з евакуацією, надати медичну допомогу або проконсультувати тих, хто не може потрапити до лікаря чи юриста. Також наші інформаційні матеріали ми перекладатимемо жестовою мовою".

Приєднатися до центру волонтерів та координації можна за телефоном: +380442861469

Джерело: https://t.me/kyivoda/1748