Кулеба підтримує ініціативу створення трибуналу у справі про злочини російської агресії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримує ініціативу створення трибуналу щодо розгляду справи про злочин російської агресії проти України.

"Оскільки зараз немає чіткого правового інструменту, щоб ми притягнули Росію та її керівників до відповідальності за вчинення агресії, то я підтримав наукову ініціативу – створити коаліцію держав з метою створення трибуналу з розгляду справи про злочин російської агресії проти України", – сказав Кулеба під час телемарафону в неділю.

Він наголосив, що це "Нюрнберг-2", коли група країн об'єднується та створює трибунал із відповідною юрисдикцією у межах міжнародного права.

За його словами, ця концепція розроблена провідними спеціалістами міжнародного права.