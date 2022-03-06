Події

20:47 06.03.2022

Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ країн ЄС та G-7 із проханням запровадити нові санкції проти РФ

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до своїх колег з країн ЄС та G-7 із проханням запровадити чергові санкції проти Російської Федерації.

"Сьогодні, я підписав листи на всіх міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, країн Сімки та Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики з конкретним переліком тих санкцій, на які чекає Україна, які необхідні для того, щоб остаточно затиснути в кліщах російську економіку та припинити війну в Україні", - сказав Кулеба під час телемарафону в неділю.

Він також наголосив, що працюватиме з кожною країною, "щоб ці нові санкції були застосовані".

Теги: #єс #санкції
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