Події

20:42 06.03.2022

Міжнародна федерація дзюдо усунула Путіна від усіх займаних посад - реліз

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Міжнародна федерація дзюдо (IJF) схвалила рішення усунути президента РФ Володимира Путіна та першого віцепрезидента Федерації дзюдо Росії Аркадія Ротенберга від усіх займаних посад в організації, повідомляє пресслужба IJF.

"Міжнародна федерація дзюдо повідомляє, що пан Володимир Путін і пан Аркадій Ротенберг відсторонені від усіх посад, що обіймають в IJF", - йдеться в повідомленні.

IJF раніше оголосила про припинення повноважень Путіна як почесного президента і посла федерації.

Також повідомлялося, що Міжнародна федерація дзюдо відмінила всі змагання з дзюдо на території Російської Федерації.

Теги: #путін #дзюдо #світ #федерація
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