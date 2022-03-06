Міжнародна федерація дзюдо усунула Путіна від усіх займаних посад - реліз

Міжнародна федерація дзюдо (IJF) схвалила рішення усунути президента РФ Володимира Путіна та першого віцепрезидента Федерації дзюдо Росії Аркадія Ротенберга від усіх займаних посад в організації, повідомляє пресслужба IJF.

"Міжнародна федерація дзюдо повідомляє, що пан Володимир Путін і пан Аркадій Ротенберг відсторонені від усіх посад, що обіймають в IJF", - йдеться в повідомленні.

IJF раніше оголосила про припинення повноважень Путіна як почесного президента і посла федерації.

Також повідомлялося, що Міжнародна федерація дзюдо відмінила всі змагання з дзюдо на території Російської Федерації.