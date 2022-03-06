Події

20:13 06.03.2022

Україна призупинила експорт м'яса, жита, вівса, гречки, цукру, проса та харчової солі

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Уряд України ввів нульові квоти на експорт, що підлягає ліцензуванню в 2022 році, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми, йдеться у постанові уряду №207 від 5 березня, опублікованій на сайті уряду в неділю.

Відповідно до внесених ним змін до постанови про перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік №1424 від 29 грудня 2021 року, також введено нульові квоти на експорт живої великої рогатої худоби та її мороженого м'яса, "м'яса та їстівних м'ясних субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених; їстівного борошна з м'яса або м'ясних субпродуктів: м'яса великої рогатої худоби" (код за УКТЗЕД 021020);

Раніше у неділю прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення про обмеження експорту низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються, проте не уточнив конкретних товарних груп.

Теги: #експорт #заборона
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