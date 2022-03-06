Події

19:30 06.03.2022

З початку війни з дитячих закладів соціального захисту евакуювали 756 дітей та їхніх опікунів – Київська ОДА

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З початку військових дій в Україні було евакуйовано 756 дітей та опікунів дитячих закладів соціального захисту, повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

"З початку війни обласна військова адміністрація евакуювала 756 дітей та опікунів з обласних центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, дитячих будинків, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах", - йдеться у повідомленні Телеграм у неділю ввечері.

Повідомляється, що "діти евакуйовані до західних областей України, а також до Німеччини, Румунії, Польщі, Італії".

"Усі здорові, перебувають у безпеці та під постійним цілодобовим контролем працівників закладів", - наголошується в повідомленні.

Джерело: https://t.me/kyivoda/1743

Теги: #евакуація #війна #установи
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