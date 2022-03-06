Події

19:15 06.03.2022

Блінкен: США працює з Польщею для передання Україні військових літаків

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США веде переговори з Польщею щодо можливості передачі Україні літаків "МіГ" та "СУ", на яких зможуть літати українські пілоти, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Отже, поки ми розмовляємо, ми працюємо з Польщею, щоб подивитися, чи зможемо ми заповнити все, що вони надають українцям. Ми їх дуже підтримуємо, надаючи українцям "МіГи", "СУ" - літаки, на яких можуть літати українці", - Заявив Блінкен в інтерв'ю CNN, оприлюдненому на сайті Державного департаменту США.

Він також наголосив, що США розглядає варіанти компенсації Польщі переданих Україні літаків.

"Але ми також хочемо подивитися, чи зможемо ми бути корисними, як я вже сказав, у гарантуванні того, щоб усе, що вони надають українцям, було компенсовано, щоб заповнити будь-яку прогалину в безпеці Польщі, яка може виникнути. Ми активно говоримо про це просто зараз", - наголосив держсекретар.

Теги: #сша #допомога #літаки
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