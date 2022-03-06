Shell чекає вказівок щодо гарантування енергобезпеки ЄС, віддасть Україні прибуток від покупки нафти РФ

Англо-голландська Shell, яка купила наприкінці тижня партію російської нафти і піддалася за це критиці, випустила заяву, де нагадала, що оголосила про намір вийти із спільних підприємств із "Газпромом", а також закінчити участь у проекті "Північний потік-2".

Shell заявила, що перебувала в постійній дискусії з урядами "про наслідки війни на безпеку постачання енергії і діяла відповідно до розуміння про дозвіл постачання енергії з Росії на даний момент, щоб гарантувати безпеку енергопостачання".

"Вчора ми ухвалили складне рішення про купівлю партії російської сирої нафти. Наші НПЗ виробляють бензин і дизельне паливо, а також інші продукти, які потрібні людям щодня. Для розуміння, відсутність безперервних поставок нафти на НПЗ енергетична галузь найближчими тижнями не зможе забезпечити стабільне постачання необхідних товарів у всій Європі. Вантажі з альтернативних джерел не зможуть прийти досить швидко, щоб уникнути перебоїв з поставками", - заявили в компанії, зазначивши, що це рішення далося компанії складно і вони розуміють емоції, які вони викликають.

Shell пообіцяла шукати альтернативу постачанням нафти з Росії, наголосивши, що країна займає істотну роль на світовому ринку. Компанія заявила, що перебуває в тісній взаємодії з урядом і продовжить дотримуватися його рекомендацій щодо безпеки поставок і розуміє, що повинна вирішувати цю дилему з граничною обережністю. "Ми вітаємо будь-які вказівки чи ідеї від урядів та політиків, оскільки ми намагаємось підтримувати рух та бізнес у Європі", - йдеться у заяві.

Прибуток, отриманий від певної кількості російської нафти, в компанії пообіцяли направити до спеціального фонду, найближчим часом Shell обговорить із партнерами та гуманітарними агентствами, куди краще спрямувати кошти, щоб "пом'якшити наслідки, які війна чинить на людей України".

Як повідомлялося, Shell закупила партію російської нафти Urals із рекордною знижкою в $28,5 за барель до Brent. При цьому компанія купила вантаж у трейдера Trafigura Group з умовою доставки, тобто Shell не буде опікуватися транспортуванням. Минулого тижня повідомлялося, що російські компанії мають труднощі у продажу нафти з портів, оскільки судновласники, побоюючись санкцій, підняли вартість фрахту, а також страховки.