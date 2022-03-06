Події

19:09 06.03.2022

Shell чекає вказівок щодо гарантування енергобезпеки ЄС, віддасть Україні прибуток від покупки нафти РФ

2 хв читати

Англо-голландська Shell, яка купила наприкінці тижня партію російської нафти і піддалася за це критиці, випустила заяву, де нагадала, що оголосила про намір вийти із спільних підприємств із "Газпромом", а також закінчити участь у проекті "Північний потік-2".

Shell заявила, що перебувала в постійній дискусії з урядами "про наслідки війни на безпеку постачання енергії і діяла відповідно до розуміння про дозвіл постачання енергії з Росії на даний момент, щоб гарантувати безпеку енергопостачання".

"Вчора ми ухвалили складне рішення про купівлю партії російської сирої нафти. Наші НПЗ виробляють бензин і дизельне паливо, а також інші продукти, які потрібні людям щодня. Для розуміння, відсутність безперервних поставок нафти на НПЗ енергетична галузь найближчими тижнями не зможе забезпечити стабільне постачання необхідних товарів у всій Європі. Вантажі з альтернативних джерел не зможуть прийти досить швидко, щоб уникнути перебоїв з поставками", - заявили в компанії, зазначивши, що це рішення далося компанії складно і вони розуміють емоції, які вони викликають.

Shell пообіцяла шукати альтернативу постачанням нафти з Росії, наголосивши, що країна займає істотну роль на світовому ринку. Компанія заявила, що перебуває в тісній взаємодії з урядом і продовжить дотримуватися його рекомендацій щодо безпеки поставок і розуміє, що повинна вирішувати цю дилему з граничною обережністю. "Ми вітаємо будь-які вказівки чи ідеї від урядів та політиків, оскільки ми намагаємось підтримувати рух та бізнес у Європі", - йдеться у заяві.

Прибуток, отриманий від певної кількості російської нафти, в компанії пообіцяли направити до спеціального фонду, найближчим часом Shell обговорить із партнерами та гуманітарними агентствами, куди краще спрямувати кошти, щоб "пом'якшити наслідки, які війна чинить на людей України".

Як повідомлялося, Shell закупила партію російської нафти Urals із рекордною знижкою в $28,5 за барель до Brent. При цьому компанія купила вантаж у трейдера Trafigura Group з умовою доставки, тобто Shell не буде опікуватися транспортуванням. Минулого тижня повідомлялося, що російські компанії мають труднощі у продажу нафти з портів, оскільки судновласники, побоюючись санкцій, підняли вартість фрахту, а також страховки.

Теги: #shell #нафта #росія #заява
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:27 06.03.2022
Власник Tommy Hilfiger та Calvin Klein закриє магазини в РФ

Власник Tommy Hilfiger та Calvin Klein закриє магазини в РФ

18:38 06.03.2022
Федоров закликав Microsoft заблокувати доступ до Azure, Skype та GitHub у Росії

Федоров закликав Microsoft заблокувати доступ до Azure, Skype та GitHub у Росії

18:02 06.03.2022
РФ готується до провокації з обстрілом житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону

РФ готується до провокації з обстрілом житлових кварталів російських міст поблизу українського кордону

17:26 06.03.2022
Путін допускає зустріч МАГАТЕ-Росія-Україна

Путін допускає зустріч МАГАТЕ-Росія-Україна

16:48 06.03.2022
США та Європа розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти - Блінкен

США та Європа розглядають можливість відмови від імпорту російської нафти - Блінкен

16:44 06.03.2022
Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність Туреччини зробити внесок у вирішення проблеми України

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність Туреччини зробити внесок у вирішення проблеми України

15:17 06.03.2022
Економіка РФ впаде на 7% в 2022 р., продовжить зниження у 2023 р., ослаблення рубля розжене інфляцію - Moody's

Економіка РФ впаде на 7% в 2022 р., продовжить зниження у 2023 р., ослаблення рубля розжене інфляцію - Moody's

15:04 06.03.2022
Ізраїль продовжить спроби посередництва між Україною та Росією - прем'єр

Ізраїль продовжить спроби посередництва між Україною та Росією - прем'єр

12:54 06.03.2022
Moody's іще раз знизило рейтинг РФ – до Ca з B3, може продовжити зниження

Moody's іще раз знизило рейтинг РФ – до Ca з B3, може продовжити зниження

11:42 06.03.2022
Від початку війни в Україні зареєстрували майже 4 тис. шлюбів і народилося 4,3 тис. дітей – Мін'юст

Від початку війни в Україні зареєстрували майже 4 тис. шлюбів і народилося 4,3 тис. дітей – Мін'юст

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Ірпені загинули вісім мирних жителів – мер міста

У результаті атаки російських військ пошкоджено телевежу в Харкові – голова ОВА

У Харкові влучили в телевежу: трансляцію обірвано – "Енергоатом"

Війна в Україні забрала життя щонайменше 364 цивільних, ще 759 поранено – ООН

Обстріляно блокпост в Ясногородці на Київщині, загинуло 5 осіб, ще одну поранено - поліція

ОСТАННЄ

Держспецзв'язок закликає харків'ян користуватися альтернативними каналами отримання інформації після обстрілу телевежі

Європейський фонд освіти відмовився від активностей на території Росії та Білорусі - Міносвіти

У результаті обстрілу Маріуполя загинула півторарічна дитина, розпочато розслідування

Україна закликає Грузію відмежуватися від рішення РФ про відміну частини торговельних санкцій

Україна призупинила експорт м'яса, жита, вівса, гречки, цукру, проса та харчової солі

В Ірпені загинули вісім мирних жителів – мер міста

Кулеба знову закликав світ забезпечити Україну бойовою авіацією, опублікувавши знімок 500-кілограмової російської бомби, що впала на житловий будинок

"Метінвест" придбає для тероборони засоби захисту на EUR10 млн

З початку війни з дитячих закладів соціального захисту евакуювали 756 дітей та їхніх опікунів – Київська ОДА

Противник продовжує наносити авіаудари в об'єкти цивільної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА