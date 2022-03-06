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18:53 06.03.2022

Макрон заявив Путіну про серйозне занепокоєння через ризики для ядерної безпеки та підготовки нападу на Одесу - Єлисейський палац

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Макрон заявив Путіну про серйозне занепокоєння через ризики для ядерної безпеки та підготовки нападу на Одесу - Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про серйозне занепокоєння ризиками для ядерної безпеки внаслідок вторгнення РФ в Україну, повідомляє Єлисейський палац.

Як йдеться в пресрелізі на сайті Єлисейського палацу, Макрон наголосив "абсолютну необхідність уникати будь-яких посягань на цілісність українських цивільних ядерних установок, безпека яких має бути гарантована відповідно до правил Міжнародного агентства з атомної енергії та пропозицій його генерального директора".

"Президент Росії погодився з тим, що робота в цьому напрямові має бути негайно ініційована МАГАТЕ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, президент Франції наголосив на важливості того, щоб безпека та збереження всіх цивільних ядерних об'єктів в Україні були забезпечені під керівництвом компетентних українських органів.

"Президент також закликав до дотримання міжнародного гуманітарного права, захисту цивільного населення та доставки допомоги. Він нагадав про важливість переговорного рішення, яке цілком прийнятне для українців", - повідомили в Єлисейському палаці.

Також у розмові Макрон висловити свою стурбованість у зв'язку з "неминучим нападом на Одесу".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російська авіація готується до бомбардувань Одеси.

Теги: #путін #франція #макрон #розмов
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