Наступного тижня з Туреччини прибуде 1,5 тисячі бронежилетів для української армії – нардеп Гришина

Наступного тижня із Туреччини доставлять 1,5 тисячі бронежилетів для Збройних сил України, повідомляє народний депутат Юлія Гришина.

"Закуповуємо коштом наших меценатів і волонтерів у Туреччині. Наступного тижня прибуде нова партія – 1,5 тисячі бронежилетів. Їх розподілять у "найгарячіші точки"", – цитує Гришину пресслужба партії "Слуга народу".

За її словами, в Україну вже прибула перша партія амуніції – 300 бронежилетів для ЗСУ, територіальної оборони Києва та Київської області, а також п'ять фур гуманітарної допомоги та одна – з ліками.