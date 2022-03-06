Російські військові у Новій Каховці відкрили вогонь по людях, щоб розігнати учасників акції проти окупації, поранено п'ятьох осіб – очевидці

Російські окупанти у неділю відкрили вогонь по людях у Новій Каховці (Херсонська область) для того, щоб розігнати учасників акції протесту проти загарбників, повідомляють агентству "Інтерфакс-Україна" очевидці.

За їхніми словами, окупанти стріляють по людях і використовують світлошумові гранати для того, щоб розігнати демонстрантів. За інформацією співрозмовників агентства, поранень дістали п'ятеро осіб.

Незважаючи на це, люди відмовляються йти з вулиці. Вони закликають російських солдатів залишити Україну та вирушити додому.

Як повідомлялося, у неділю у зайнятій російськими окупантами Новій Каховці (Херсонська обл.) розпочалася акція протесту проти загарбників.