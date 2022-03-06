РФ планує провокації на півдні України з використанням насильно мобілізованих жителів ОРДЛО – МВС

Ешелон з особовим складом 131-го стрілецького полку 1-го армійського корпусу, мобілізованим на окупованій РФ території Донецької та Луганської областей, прибув на Кримський півострів у суботу, планується використання цих осіб для проведення провокацій у південних регіонах України, повідомляється у Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ України у неділю.

"Хоч ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, адже їх комплектували з осіб, які насильно мобілізовані в ОРДЛО, не виключено, що агресор використає їх як "гарматне м'ясо". Окрім цього, цих осіб можуть використовувати видаючи за місцевих жителів для пропагандистських картинок, оскільки окупантам не вдається переломити дух українського населення. Також провокації з численними жертвами використовуючи осіб, мобілізованих в ОРДЛО, російське військово-політичне керівництво може найближчим часом здійснити у східних регіонах України", - йдеться у повідомленні.

За даними МВС, особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства.