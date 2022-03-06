Війська РФ пошкодили газопровід Донецьк-Маріуполь, без газу скоро залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська – голова Донецької ОВЦА

Війська РФ пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь, без газу незабаром залишаться всі населені пункти від Вугледара до Бердянська, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Щоб усунути неконтрольований витік природного газу, фахівці Краматорського ЛВУМГ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара. Наразі тиск у газопроводі знижується, газу вистачить приблизно на 3 години", - написав він у своєму Телеграм-каналі .

"Працюємо над тим, щоб якнайшвидше усунути цю проблему", - зазначив він.