Події

15:19 06.03.2022

Війська РФ пошкодили газопровід Донецьк-Маріуполь, без газу скоро залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська – голова Донецької ОВЦА

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Війська РФ пошкодили газопровід Донецьк-Маріуполь, без газу скоро залишаться населені пункти від Вугледара до Бердянська – голова Донецької ОВЦА

Війська РФ пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь, без газу незабаром залишаться всі населені пункти від Вугледара до Бердянська, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"Щоб усунути неконтрольований витік природного газу, фахівці Краматорського ЛВУМГ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара. Наразі тиск у газопроводі знижується, газу вистачить приблизно на 3 години", - написав він у своєму Телеграм-каналі .

"Працюємо над тим, щоб якнайшвидше усунути цю проблему", - зазначив він.

Теги: #газопровід #донецька #агресор
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