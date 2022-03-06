Держава вже почала розміщувати держзамовлення на підприємствах для забезпечення критичних потреб - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що держава вже почала розміщувати державне замовлення на підприємствах для забезпечення критичних потреб.

"Що зі свого боку робить уряд, щоб забезпечити якнайшвидший перехід на "військові рейки"? По-перше. Фінансове забезпечення функціонування країни. Ми ведемо переговори з усіма міжнародними організаціями та країнами щодо фінансової допомоги. З останніх рішень Європейський інвестиційний банк перенаправить з інших проектів до державного бюджету України 639 млн євро", - сказав Шмигаль у своєму зверненні в неділю вдень.

Також, за його словами, міністерство фінансів уже провело перший випуск військових облігацій і найближчим часом буде другий випуск.

"Кожен, хто готовий прокредитувати Україну, наших військових, наших лікарів, працівників критичної інфраструктури може це зробити, придбавши військові облігації", - сказав він.

Також Шмигаль зазначив, що уряд уже уповноважив відповідні міністерства на відкриття у Національному банку чотирьох рахунків, на які зараховуватимуться кошти від фізичних осіб, організацій, компаній, міжнародних фінансових організацій до фонду відновлення України.

"Друге. Економіка військового стану передбачає чітке планування потреб. Держава вже почала розміщувати державне замовлення на підприємствах для забезпечення критичних потреб. Йдеться не лише про зброю. Йдеться про продукти харчування, про ліки, про паливо та інші важливі товари", - додав прем'єр.

Серед іншого, він повідомив, що уряд вже ухвалив рішення про обмеження експорту низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються.