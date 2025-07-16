Кабмін вніс зміни до порядку визначення критичності підприємств держадміністраціями

Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Зокрема, згідно з постановою №847 від 14 липня, зазначено, що визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) — щодо підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, а також підприємств, установ, організацій, які розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та провадять діяльність у сфері: сільського, лісового або рибного господарства; добувної промисловості і розроблення кар’єрів; переробної промисловості; постачання електричної енергії, газу, пари та кондиційованого повітря; водопостачання; каналізації, поводження з відходами; будівництва; оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

Раніше цей пункт порядку був без конкретизації видів діяльності і постановляв, що визначення здійснюється обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У зв'язку з цим держадміністраціям доручено забезпечити у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою перегляд критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємства, установи, організації, які мають важливе значення.