Події

13:42 06.03.2022

На початку тижня в Україні очікується невеликий сніг, місцями ожеледиця, температура зміниться не суттєво.

1 хв читати

Найближчої доби, 7 березня, в Україні буде без істотних опадів, лише вдень у південних областях, Карпатах та на Прикарпатті місцями невеликий мокрий сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на дорогах більшості центральних, східних та Сумської областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, на крайньому сході до 9° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла; у Карпатах протягом доби 5-10° морозу.

У Києві без суттєвих опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 7 березня найвища температура вдень була 16,3 градуса тепла в 1995 році, найнижча вночі 24,9 градуса морозу в 1964 році.

У вівторок, 8 березня, у Карпатах, східних, північних, удень також центральних областях очікується невеликий сніг, на решті територій України без суттєвих опадів. На дорогах України, окрім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер північний, північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та у південній частині 1-6° тепла, на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу.

У Києві 8 березня невеликий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:20 05.03.2022
В Україні очікується прохолодна погода, подекуди сніг і туман

В Україні очікується прохолодна погода, подекуди сніг і туман

15:44 03.03.2022
Світова економіка може втратити $1 трлн до 2023 року через агресію Росії проти України - експерти

Світова економіка може втратити $1 трлн до 2023 року через агресію Росії проти України - експерти

12:18 03.03.2022
Найближчими днями в Україні утримається прохолодна погода з невеликими снігопадами, на дорогах ожеледиця

Найближчими днями в Україні утримається прохолодна погода з невеликими снігопадами, на дорогах ожеледиця

12:29 01.03.2022
Найближчого дня у всій Україні очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця

Найближчого дня у всій Україні очікується невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця

10:28 01.03.2022
Запаси газу в ПСГ Європи на кінець відбору впадуть до рекордних 18%, ЄК готується до наймасштабнішого сезону закачування

Запаси газу в ПСГ Європи на кінець відбору впадуть до рекордних 18%, ЄК готується до наймасштабнішого сезону закачування

14:22 27.02.2022
Невеликі опади очікуються у понеділок у Карпатах і на крайньому півдні України

Невеликі опади очікуються у понеділок у Карпатах і на крайньому півдні України

13:52 26.02.2022
Невеликий мокрий сніг очікується у ніч на неділю на Луганщині, вдень у Карпатах та Прикарпатті.

Невеликий мокрий сніг очікується у ніч на неділю на Луганщині, вдень у Карпатах та Прикарпатті.

14:50 24.02.2022
Найближчими днями в Україні температура не зміниться, невеликі опади очікуються на сході

Найближчими днями в Україні температура не зміниться, невеликі опади очікуються на сході

12:51 24.02.2022
Арестович попередив про можливість подальшого обстрілу, зокрема Києва

Арестович попередив про можливість подальшого обстрілу, зокрема Києва

17:18 23.02.2022
Найближчої доби в Україні утримається тепла погода, можливі невеликі опади

Найближчої доби в Україні утримається тепла погода, можливі невеликі опади

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

На Луганщині готують "зелений коридор", але можливі провокації – голова обладміністрації

Обстановка навколо Києва залишається напруженою - Арестович

Блінкен обіцяє й надалі надавати допомогу Україні

Над Харковом постійно літають п'ять-сім російських літаків, що бомблять житлові квартали, один вранці було збито - голова ОВА

Ворог вивів із ладу 34 лікарні – глава МОЗ України

ОСТАННЄ

Кабмін підвищив на 14% страхові виплати постраждалим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання

На Луганщині готують "зелений коридор", але можливі провокації – голова обладміністрації

Санкції ЄС проти РФ матимуть наслідки для громадян ЄС – голова Євроради

Черговий російський літак збито над Чорним морем – штаб оборони Одеської області

Держава вже почала розміщувати держзамовлення на підприємствах для забезпечення критичних потреб - Шмигаль

Україна вимагатиме нових санкцій проти РФ уже наступного тижня - Кулеба

Україна захищатиме себе добровільно та масово – Подоляк

Блінкен: Команда посольства США виконала героїчну та невпинну роботу, підтримуючи Україну

Обстановка навколо Києва залишається напруженою - Арестович

Блінкен обіцяє й надалі надавати допомогу Україні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА