На початку тижня в Україні очікується невеликий сніг, місцями ожеледиця, температура зміниться не суттєво.

Найближчої доби, 7 березня, в Україні буде без істотних опадів, лише вдень у південних областях, Карпатах та на Прикарпатті місцями невеликий мокрий сніг.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на дорогах більшості центральних, східних та Сумської областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, на крайньому сході до 9° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла; у Карпатах протягом доби 5-10° морозу.

У Києві без суттєвих опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 7 березня найвища температура вдень була 16,3 градуса тепла в 1995 році, найнижча вночі 24,9 градуса морозу в 1964 році.

У вівторок, 8 березня, у Карпатах, східних, північних, удень також центральних областях очікується невеликий сніг, на решті територій України без суттєвих опадів. На дорогах України, окрім південної частини, подекуди ожеледиця. Вітер північний, північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та у південній частині 1-6° тепла, на високогір'ї Карпат вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу.

У Києві 8 березня невеликий сніг. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.