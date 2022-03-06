Шмигаль до місцевої влади в тилу війни: ви гідно справляєтеся з розміщення евакуйованих людей, тепер настав час забезпечити їх роботою

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликає місцеві органи влади тих регіонів, які зараз перебувають у тилу, забезпечити переміщених людей роботою.

"Звертаюся до місцевих органів влади тих регіонів, які зараз перебувають у тилу! Ви гідно справляєтеся із викликом розміщення евакуйованих людей. Тепер настав час забезпечити їх роботою. До війни ми з вами багато говорили про індустріальні парки. Тепер ваші розробки у цьому напрямі мають стати основою для розгортання підприємств, які працюватимуть для нашої перемоги", - сказав Шмигаль у своєму зверненні у неділю вдень.

Крім того, він звернувся до бізнесу та людей, які працюють.

"До тих, хто в цей час евакуювався до інших регіонів. До вас також прохання. Якщо немає небезпеки, збирайте своїх працівників та відновлюйте виробництво! Ваша допомога сьогодні як ніколи потрібна державі", - наголосив прем'єр.