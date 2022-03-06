Події

13:18 06.03.2022

У Раді закликали ООН та МКЧХ терміново забезпечити гуманітарні коридори для евакуації дітей із "гарячих точок"

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Комітет з гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради закликав Верховного комісара ООН у справах біженців Філіпа Ґранді та президента Міжнародного комітету Червоного Хреста Петера Маурера негайно створити гуманітарні коридори для евакуації дітей із окупованих російськими військами територій.

"Щосекундно населення України, зокрема безвинні діти, - під загрозою голодної смерті або смерті від ворожої зброї. Сьогодні, лише за попередніми підрахунками, убито тисячі цивільних, серед яких є діти. У частини Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Київської, Донецької, Луганської, Чернігівської областей та у місті Маріуполь, які перебувають в облозі окупантів, відсутні електропостачання, газ, вода, тепло", - йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Верховної Ради у неділю.

У ньому наголошується, що відповідно до ст.38 Конвенції ООН про права дитини, обов'язковість дотримання якої визнала РФ, держави-учасниці зобов'язані поважати норми міжнародного гуманітарного права, що застосовуються до них у разі збройних конфліктів та дітей, і забезпечувати їх виконання, проте російські війська не дозволяють евакуювати постраждале населення, дітей, "тобто грубо порушують право дітей на виживання та здоровий розвиток, на освіту, охорону здоров'я, безпеку та інші права, гарантовані Конвенцією ООН про права дитини".

У Верховній Раді відзначають бездіяльність міжнародних організацій, які мають повноваження щодо створення гуманітарних коридорів для виведення цивільного населення, і насамперед дітей, із зони бойових дій, що призводить до порушення норм міжнародного гуманітарного права та дискредитує їхню діяльність.

Теги: #евакуація #діти #коридори
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